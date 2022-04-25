В российском городе Брянск ночью 25 апреля произошел сильный пожар в районе нефтебазы, а также слышались взрывы.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций. На место пожаров выехали пожарные, пожару присвоили повышенный ранг.

Причину пожара в ведомстве не сообщили. По сообщениям местных жителей в пабликах, прогремели два взрыва, в том числе в районе завода Сельмаш, и вспыхнул пожар в районе нефтебазы Дружба.

В пресс-службе правительства Брянской области сообщили, что на нефтебазе вспыхнули резервуары. Жителей домов, которые расположены возле нефтебазы, начали эвакуировать.

Видео о пожаре в Брянске публикуют в социальных сетях. На кадрах видно, что пламя очень большое, и зарево от огня видно из разных точек города.

Related video

В то же время официальные российские власти до сих пор ничего не комментировали. Отметим, что Брянская область граничит с Украиной.

1 апреля глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде произошел пожар на нефтебазе, из-за чего пострадали два человека.

По его словам, пожар на нефтебазе возник в результате авиаудара из двух вертолетов ВСУ, которые “зашли на территорию России на низкой высоте”.

В то же время секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не причастна к взрывам на нефтебазе.

Источник: ТАСС, Интерфакс