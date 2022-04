В российском городе Белгород у границы с Украиной вспыхнул пожар на топливном складе.

На опубликованном в соцсетях видео видно пламя возле жилых домов в городе, примерно в 40 км от Харьковской области.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.

“The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it”, said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz

