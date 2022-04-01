В российском городе Белгород у границы с Украиной вспыхнул пожар на топливном складе.

На опубликованном в соцсетях видео видно пламя возле жилых домов в городе, примерно в 40 км от Харьковской области.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia. “The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it”, said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

В сети есть и видео, как будто ракеты летят в сторону нефтебазы, но проверить их достоверность, как пишет BBC, пока не удалось.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в причастности к пожару обвинил Украину, хотя не предоставил доказательств этого. Он заявил, что “пожар на нефтебазе произошел в результате авиаудара двух вертолетов ВСУ, вошедших на территорию РФ, летевших на малой высоте”.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что огонь “охватил топливные резервы”. На месте происшествия работают спасатели.

Fire at an oil depot in #Belgorod in #Russia, close to the Ukrainian border. Russia has accused #Ukraine of performing an airstrike at the facility. Ukrainian officials have not responded to the accusation yet. pic.twitter.com/Xc7KeI7epD — Remote Tavern (@remotetavern) April 1, 2022

По словам Гладкова, двое сотрудников базы пострадали, но их жизни ничего не угрожает. Он также сообщил, что жителей вблизи нефтебазы эвакуируют.

Российские СМИ сообщают, что на складе горит около 16 тыс. кубометров (3,52 млн галлонов) топлива. В российском МЧС уточнили, что в настоящее время горят восемь цистерн по 2 тыс. кубометров топлива, есть угроза опрокидывания пламени на еще восемь резервуаров.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы удар вертолетов ВСУ по нефтебазе в Белгороде может оказать потенциальное негативное влияние на переговоры между Киевом и Москвой.

— Конечно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров, — сказал он, отвечая на вопрос, расценивается ли этот инцидент в Кремле как эскалация конфликта.

Украина не заявляет, что нанесла удары по целям в России. Начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил в комментарии CNN, что об инциденте “нет информации”.

Собеседники ВВС Украина в Генштабе и Воздушных силах не смогли подтвердить информацию о том, что ВСУ вроде как ударили по нефтебазе в Белгороде, уточнив, что там выясняют ситуацию.

Белгород, город с населением 370 тыс. человек, расположен к северу от Харькова. Белгородский район использовался как плацдарм для российских войск незадолго до вторжения, а Харьков с тех пор неустанно обстреливали и поражали ракетами.

Компания Роснефть, которой принадлежит нефтебаза, сообщила, что эвакуировала персонал, жертв и пострадавших нет.

В самом Белгороде паника среди местных жителей. Люди начали штурмовать АЗС – там наблюдаются огромные очереди, поскольку после уничтожения нефтебазы жители города ожидают дефицит топлива.

В Белгороде паника. Народ ринулся на заправки. pic.twitter.com/cNiPt5wyO6 — Спутник News АТО (@SputnikATO) April 1, 2022

Заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский в соцсетях уверяет местных, что никакие проблемы с обеспечением нефтепродуктами региона вроде бы не угрожают, но, судя по настроениям в комментариях, люди ему не верят.

29 марта на складе боеприпасов вблизи Белгорода раздалось несколько взрывов. Тогда губернатор региона Гладков заявил, что взрывы произошли из-за пожара на складе боеприпасов.