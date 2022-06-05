Москва “сделает выводы”: Путин пригрозил Киеву новыми ударами из-за HIMARS

Июнь, 05 в 14:44

Президент России Владимир Путин в интервью пропагандистскому каналу заявил, что поставки американских систем залпового огня HIMARS ничего не изменят для Украины. Он аргументировал свое выражение тем, что у Украины уже были аналогичные системы советского и российского производства Град, Смерч и Ураган.

В то же время самими заявлениями Путин не ограничился и приступил к угрозам. Он заявил, что если Киев получит ракеты дальнего действия, то Москва “сделает выводы” и “ответит”. Президент РФ отметил, что все “зависит от того, какие ракеты поставят американцы”.

Наместник Кремля заявил, что если Украине дадут дальнобойное оружие, то РФ “нанесет удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим”. Он не уточнил, что это за объекты, но в РФ уже неоднократно угрожали нанести удары по “центрам принятия решений”.

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1 июня администрация президента США подтвердила передачу Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним в рамках нового пакета военной помощи. Реактивные системы залпового огня HIMARS способны поражать цели на расстоянии до 80 км.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что в пакет вошли ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

О количестве боеприпасов для HIMARS пока ничего не сообщали, но известно, что это будут высокоточные ракеты GMLRS.

Боеприпасы к американским РСЗО делятся на три типа с разной дальностью поражения:

ракета М26 с максимальной дальностью 32 км или улучшенная современная версия M26A1 с дальностью до 45 км. В пусковой контейнер помещают шесть таких ракет;

управляемая ракета GMLRS с дальностью до 70 км;

в любой из двух блоков можно поместить одну тактическую ракету ATACMS, дальность действия которой составляет 300 км.

Но последний вид боеприпасов не включен в пакет военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.