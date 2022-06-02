Дальность HIMARS будут корректировать украинцы: первый брифинг нового посла США в Украине

Июнь, 02 в 18:07

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк провела первый брифинг в Киеве, в рамках которого рассказала о поставках вооружения и о том, как налаживается работа ведомства.

— Я думаю, что, начиная с 24 февраля, весь мир видит, как украинцы храбро побеждают россиян. Я на днях посетила Гостомель и своими глазами увидела место первого важного сражения, в котором Украина победила, — заявила Бринк.

Она подчеркнула, что руководство США делает все ради победы Украины.

— Общая цель и президента Байдена, и Конгресса, и Администрации, отражающаяся в принятых недавно пакетах помощи, это то, чтобы Украина победила. Как отметил вчера президент Байден: Наша цель — помочь Украине сдерживать дальнейшую российскую агрессию и защищаться против нее. Но чтобы Украина победила, должны помогать не только США, но и другие страны. Мы работаем над тем, чтобы активно привлекать эту помощь от наших партнеров, – заявила посол США в Украине.

Также дипломат процитировала президента США Джо Байдена: Мы будем помогать Украине столько, сколько потребуется.

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Ей задали вопрос относительно систем HIMARS, которые США предоставляют Украине в рамках нового пакета помощи на $700 млн. Она подчеркнула, что это оружие более точное, но дальность выстрелов будут регулировать украинцы.

— Мы все заинтересованы, чтобы эта помощь поступала как можно скорее. Если в начале были какие-то проблемы, то сейчас процесс налажен. Сейчас с момента принятия решения до поступления оружия проходит день, если не меньше, – отметила Бриджит Бринк.

Она добавила, что пакет помощи на $700 (из $42 млрд принятых) может пересматриваться в зависимости от ситуации на поле боя.

Кроме того, Бриджит Бринк заявила, что посольство США в Украине сейчас работает над тем, чтобы полностью наладить работу. Она не раскрыла деталей, а лишь добавила, что пока все упирается в вопрос безопасности.