Июль, 26 в 10:46

Россия снимает советские самоходные артиллерийские установки 2С7 Пион с хранения на 94 арсенале, расположенном в городе Омск.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Еще в начале апреля этого года на фото было видно 170 гаубиц 2С7 Пион. Уже на снимках от 2 июня их количество уменьшилось до 135.

Russia is withdrawing 2S7 howitzers from storage at the 94th arsenal located in the city of Omsk. In early April, 170 2S7s were visible in GE imagery. In Planet imagery of June 2, 135 were visible. In the last available images, dated July 18, 110 howitzers were still stored. 1/2 pic.twitter.com/88gKFgFXcm — Benjamin Pittet (@COUPSURE) July 25, 2022

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Последние спутниковые фото от 18 июля показывают, что на базе находится уже 110 САУ Пион. С баз хранения в Омске забирают не только сами артустановки, но и другое сопутствующее оборудование.

Here is the image from July 18. Other equipment has also been taken out of storage. pic.twitter.com/UEDRhfqmyM — Benjamin Pittet (@COUPSURE) July 25, 2022

Портал Милитарный отмечает: учитывая то, что 2С7 Пион хранились в течение очень долгого времени (вероятно, с минимальным обслуживанием) под открытым небом и при значительных перепадах температур в этом регионе, возможно, часть этих установок непригодна для восстановления.

Но не исключено, что неисправные установки 2С7 могут разобрать на запасные части.

К слову, 2С7 Пион – это советская 203-мм самоходная гаубица большой мощности, предназначенная для уничтожения особо важных объектов, которая способна бить на расстояние до 47 км.