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Факты / Мир / Росія

РФ сняла с хранения в Омске как минимум 60 САУ Пион

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
РФ сняла с хранения в Омске как минимум 60 САУ Пион

Россия снимает советские самоходные артиллерийские установки 2С7 Пион с хранения на 94 арсенале, расположенном в городе Омск.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Еще в начале апреля этого года на фото было видно 170 гаубиц 2С7 Пион. Уже на снимках от 2 июня их количество уменьшилось до 135.

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Последние спутниковые фото от 18 июля показывают, что на базе находится уже 110 САУ Пион. С баз хранения в Омске забирают не только сами артустановки, но и другое сопутствующее оборудование.

Портал Милитарный отмечает: учитывая то, что 2С7 Пион хранились в течение очень долгого времени (вероятно, с минимальным обслуживанием) под открытым небом и при значительных перепадах температур в этом регионе, возможно, часть этих установок непригодна для восстановления.

Но не исключено, что неисправные установки 2С7 могут разобрать на запасные части.

К слову, 2С7 Пион – это советская 203-мм самоходная гаубица большой мощности, предназначенная для уничтожения особо важных объектов, которая способна бить на расстояние до 47 км.

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