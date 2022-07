Россия снимает советские самоходные артиллерийские установки 2С7 Пион с хранения на 94 арсенале, расположенном в городе Омск.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Еще в начале апреля этого года на фото было видно 170 гаубиц 2С7 Пион. Уже на снимках от 2 июня их количество уменьшилось до 135.

Russia is withdrawing 2S7 howitzers from storage at the 94th arsenal located in the city of Omsk. In early April, 170 2S7s were visible in GE imagery. In Planet imagery of June 2, 135 were visible. In the last available images, dated July 18, 110 howitzers were still stored.

