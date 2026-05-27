Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 24 мая: ликвидировано 1 000 оккупантов, 1 307 БпЛА и 271 единицу автотехники
Потери РФ на 27 мая 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 000 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 554-е сутки полномасштабной войны превысили 1,358 млн.
Потери РФ на 27 мая 2026 года
- личного состава – около 1 358 950 (+1 000);
- танков – 11 955 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 618 (+3);
- артиллерийских систем – 42 790 (+39);
- реактивных систем залпового огня – 1805 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1397;
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1485 (+10);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 313 342 (+1 307);
- крылатых ракет – 4 687;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 99645 (+271);
- специальной техники – 4224 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 554-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
