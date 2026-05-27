Потери РФ на 27 мая 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 000 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 554-е сутки полномасштабной войны превысили 1,358 млн.

Потери РФ на 27 мая 2026 года

  • личного состава – около 1 358 950 (+1 000);
  • танков – 11 955 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 618 (+3);
  • артиллерийских систем – 42 790 (+39);
  • реактивных систем залпового огня – 1805 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1397;
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1485 (+10);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 313 342 (+1 307);
  • крылатых ракет – 4 687;
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 99645 (+271);
  • специальной техники – 4224 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 554-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ЗСУ

