Ночью в Чернигове раздавались взрывы — город подвергся массированной атаке со стороны РФ.

Об этом сообщил Дмитрий Брыжинский, глава Черниговской городской военной администрации.

Атака на Чернигов в ночь на 27 мая: что известно

После полуночи Воздушные силы предупредили о движении российских дронов в направлении Чернигова.

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Дмитрий Брыжинский в 02:15 сообщил, что Чернигов подвергается атаке.

В 03:02 он проинформировал, что в Чернигове прогремело около 15 взрывов. Повреждено одно из предприятий города. Информации о пострадавших не поступало.

5 мая российские дроны атаковали центр Чернигова. Тогда стало известно, что враг атаковал здание Черниговской окружной прокуратуры. В результате атаки 17 человек обратились к врачам с акубаротравмами.

Утром 26 апреля российская армия атаковала Чернигов. В частных домах возникли пожары, были разрушены складские помещения и горели автомобили. Кроме того, в результате взрывов был поврежден многоквартирный дом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 554-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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