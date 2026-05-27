Какой праздник 27 мая 2026 года и для чего менять одежду в этот день
Сегодня, 27 мая, в Украине День Сил специальных операций ВСУ — отдельного рода войск, в состав которого входят спецподразделения и подразделения информационно-психологических операций.
В мире отмечают День экстренной медицинской помощи и Международный день маркетинга. Также на эту дату приходятся День защиты от Солнца и День рождения скотча, но не шотландского крепкого напитка, а клейкой ленты, которая, как шутят, может выдержать все.
Кроме того, ежегодно в последнюю среду мая отмечается Всемирный день выдры — экологическое событие, основанное защитниками этих милых и забавных животных.
Православные верующие 27 мая чтят священномученика Ферапонта, епископа Сардийского
Факты ICTV узнали больше об истории праздников этого дня, кто отмечает именины, к каким приметам обращались наши предки, а также что можно и чего не стоит делать сегодня.
- Какой сегодня церковный праздник — 27 мая 2026 года
- Какой сегодня, 27 мая 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 27 мая 2026 года
- Что нельзя делать 27 мая 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 27 мая 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 27 мая 2026 года
Православная церковь 27 мая чтит священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. Ферапонт жил в III веке в городе Сарды (современная Турция) и был епископом, который активно проповедовал христианство. За свою веру он подвергся жестоким пыткам и был казнен.
Какой сегодня, 27 мая 2026 года, день в Украине
27 мая в Украине отмечают День Сил специальных операций ВСУ. Новую дату профессионального праздника установили в 2025 году указом президента Владимира Зеленского. Ее выбрали в честь операции по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта 27 мая 2014 года, когда украинские спецназовцы подняли над ним флаг Украины.
Силы специальных операций официально создали как отдельный род войск 5 января 2016 года в рамках реформирования Вооруженных сил Украины. В состав ССО входят подразделения специального назначения и информационно-психологических операций. Их бойцы выполняют специальную разведку, работают в тылу врага, участвуют в антитеррористических операциях и поддерживают движение сопротивления на временно оккупированных территориях.
После начала полномасштабного вторжения России Силы специальных операций стали одним из ключевых элементов обороны Украины. Военные ССО участвуют в самых сложных боевых задачах, операциях по освобождению территорий и уничтожении вражеских командных пунктов и техники. Девиз Сил специальных операций — Иду на вы!
Кто празднует день ангела 27 мая 2026 года
Сегодняшний день особенный для тех, кто носит имена Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян и Анастасия. В этот день принято поздравлять именинников теплыми словами, желать им силы, мира, здоровья и небесного покровительства.
Что нельзя делать 27 мая 2026 года
- Давать или брать в долг, поскольку считается, что деньги, взятые в этот день, трудно вернуть.
- Носить одну и ту же одежду весь день. Рекомендуется сменить образ хотя бы раз, чтобы избежать «налипшей» нечисти и обеспечить обновление энергии.
- Спать на чужой подушке. По народным представлениям, это может вызвать путаницу в мыслях и привести к неправильным решениям.
- Кривляться перед зеркалом. Считается, что отражение влияет на дальнейший ход событий в жизни.
Что можно делать сегодня
27 мая — день, когда особенно уместно обратиться к молитве, побыть в тишине или посетить храм. Священномученика Ферапонта почитают как пример веры и стойкости, поэтому сегодняшняя молитва о духовном равновесии будет иметь особую силу.
В народе считали этот день благоприятным для посева огурцов и льна, так как земля прогревается, и прекращаются холодные ветры. Огородные дела сегодня обещают хороший урожай и благополучие в доме.
Также считалось, что это хорошее время для примирения, когда стоит прощать, забывать обиды и восстанавливать согласие в семье. Искренние слова и добрые поступки сегодня особенно важны.
Народные приметы на 27 мая 2026 года
- Обильная роса утром — ожидается ясный и солнечный день.
- Ласточки летают высоко — погода будет теплой и без осадков.
- Красный закат солнца — на следующий день возможен дождь.
- Туман утром — осенью будет много грибов.
- Если день пасмурный — лето будет дождливым.