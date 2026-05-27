Сегодня, 27 мая, в Украине День Сил специальных операций ВСУ — отдельного рода войск, в состав которого входят спецподразделения и подразделения информационно-психологических операций.

В мире отмечают День экстренной медицинской помощи и Международный день маркетинга. Также на эту дату приходятся День защиты от Солнца и День рождения скотча, но не шотландского крепкого напитка, а клейкой ленты, которая, как шутят, может выдержать все.

Кроме того, ежегодно в последнюю среду мая отмечается Всемирный день выдры — экологическое событие, основанное защитниками этих милых и забавных животных.

Какой сегодня церковный праздник — 27 мая 2026 года

Православная церковь 27 мая чтит священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. Ферапонт жил в III веке в городе Сарды (современная Турция) и был епископом, который активно проповедовал христианство. За свою веру он подвергся жестоким пыткам и был казнен.

Какой сегодня, 27 мая 2026 года, день в Украине

27 мая в Украине отмечают День Сил специальных операций ВСУ. Новую дату профессионального праздника установили в 2025 году указом президента Владимира Зеленского. Ее выбрали в честь операции по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта 27 мая 2014 года, когда украинские спецназовцы подняли над ним флаг Украины.

Силы специальных операций официально создали как отдельный род войск 5 января 2016 года в рамках реформирования Вооруженных сил Украины. В состав ССО входят подразделения специального назначения и информационно-психологических операций. Их бойцы выполняют специальную разведку, работают в тылу врага, участвуют в антитеррористических операциях и поддерживают движение сопротивления на временно оккупированных территориях.

После начала полномасштабного вторжения России Силы специальных операций стали одним из ключевых элементов обороны Украины. Военные ССО участвуют в самых сложных боевых задачах, операциях по освобождению территорий и уничтожении вражеских командных пунктов и техники. Девиз Сил специальных операций — Иду на вы!

Кто празднует день ангела 27 мая 2026 года

Сегодняшний день особенный для тех, кто носит имена Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян и Анастасия. В этот день принято поздравлять именинников теплыми словами, желать им силы, мира, здоровья и небесного покровительства.

Что нельзя делать 27 мая 2026 года

Давать или брать в долг, поскольку считается, что деньги, взятые в этот день, трудно вернуть.

Носить одну и ту же одежду весь день. Рекомендуется сменить образ хотя бы раз, чтобы избежать «налипшей» нечисти и обеспечить обновление энергии.

Спать на чужой подушке. По народным представлениям, это может вызвать путаницу в мыслях и привести к неправильным решениям.

Кривляться перед зеркалом. Считается, что отражение влияет на дальнейший ход событий в жизни.

Что можно делать сегодня

27 мая — день, когда особенно уместно обратиться к молитве, побыть в тишине или посетить храм. Священномученика Ферапонта почитают как пример веры и стойкости, поэтому сегодняшняя молитва о духовном равновесии будет иметь особую силу.

В народе считали этот день благоприятным для посева огурцов и льна, так как земля прогревается, и прекращаются холодные ветры. Огородные дела сегодня обещают хороший урожай и благополучие в доме.

Также считалось, что это хорошее время для примирения, когда стоит прощать, забывать обиды и восстанавливать согласие в семье. Искренние слова и добрые поступки сегодня особенно важны.

Народные приметы на 27 мая 2026 года

Обильная роса утром — ожидается ясный и солнечный день.

Ласточки летают высоко — погода будет теплой и без осадков.

Красный закат солнца — на следующий день возможен дождь.

Туман утром — осенью будет много грибов.

Если день пасмурный — лето будет дождливым.

