Август, 19 в 20:22

В июне 2022 года россияне перевели за границу $4,7 млрд (266,1 млрд рублей в эквиваленте). Это рекордный показатель как минимум с 2018 года, то есть за все время публикации такой статистики российским центробанком.

Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на данные центробанка РФ. Россияне вывели валюту на счета и депозиты в банках за границей.

По сравнению с маем этого года, в июне объем операций с банками-нерезидентами вырос более чем в три раза. Раньше показатель был на уровне $1,5 млрд.

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Россияне стали активнее выводить валюту за границу после ослабления центробанком РФ ограничений на переводы, а также из-за введения российскими банками комиссий за хранение валюты на счетах в стране.

По состоянию на 1 июля россияне хранили в банках за рубежом 2,29 трлн рублей (или $44,7 млрд). За июнь этот показатель увеличился на 11,6% по сравнению с ростом на 4% в мае.

Как объяснили в финучреждении Газпромбанк Private Banking, ускорение переводов за границу обусловлено двумя факторами. Во-первых, на внутреннем рынке РФ стало невыгодно размещать доллары и евро из-за очень большого профицита (избытка) валюты в безналичной форме. А во-вторых, российский центробанк активно смягчал ограничения для переводов за границу.

Ограничения на хранение, снятие или перевод валюты, введенные некоторыми банками в РФ, спровоцировали ситуацию, когда россияне стали искать альтернативные варианты.

Предыдущий рекорд перевода средств за границу был зафиксирован в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Тогда жители России вывели $4,3 млрд.

Как недавно сообщало американское агентство Bloomberg, вторжение в Украину и санкции отбросили российскую экономику на четыре года назад за один квартал и поставило ее на путь продолжительного спада. В частности, ВВП РФ упал на 4,7% в годовом исчислении.