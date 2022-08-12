Война в Украине отбросила экономику России на четыре года за один квартал — Bloomberg

Август, 12 в 8:18

Вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину отбросило российскую экономику на четыре года назад за один квартал после нападения и поставило ее на путь одного из самых продолжительных спадов в истории.

Экономика России, которая набирала обороты в начале 2022 года, во втором квартале начала сокращаться.

Валовой внутренний продукт в РФ сократился впервые более чем за год, упав на 4,7% в годовом исчислении, согласно среднему прогнозу 12 аналитиков, опрошенных Bloomberg.

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