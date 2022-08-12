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Факты / Мир

Война в Украине отбросила экономику России на четыре года за один квартал — Bloomberg

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Война в Украине отбросила экономику России на четыре года за один квартал — Bloomberg
Фото: Depositphotos

Вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину отбросило российскую экономику на четыре года назад за один квартал после нападения и поставило ее на путь одного из самых продолжительных спадов в истории.

Экономика России, которая набирала обороты в начале 2022 года, во втором квартале начала сокращаться.

Валовой внутренний продукт в РФ сократился впервые более чем за год, упав на 4,7% в годовом исчислении, согласно среднему прогнозу 12 аналитиков, опрошенных Bloomberg.

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Банк России прогнозирует, что ВВП сократится на 7% в этом квартале и, возможно, еще больше в последние три месяца года. По его оценкам, во втором квартале экономика сократилась на 4,3%.

Противостояние вокруг поставок энергоресурсов в Европу создает новые риски для экономики. Ежемесячное снижение добычи нефти начнется уже в августе, по данным Международного энергетического агентства, которое прогнозирует, что к началу следующего года добыча нефти в России снизится примерно на 20%.

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Источник: Bloomberg
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