Сентябрь, 23 в 19:30

В рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 млн. граждан.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на собеседника, близкого к одному из федеральных министерств.

В Москве хотят мобилизовать до 16 тыс. человек, а в Петербурге собираются призывать на войну около 3,2 тыс. человек.

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Из областных центров руководство РФ рекомендовало мобилизовать по минимуму.

– Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки (войны – Ред.), – заявил собеседник.

Напомним, что 21 сентября президент РФ объявил о частичной мобилизации. По официальным данным, агрессор планирует призвать в армию “300 тыс. резервистов”.

Однако СМИ сообщали, что засекреченный пункт указа российского диктатора о мобилизации позволит призвать миллион россиян.

В России решение Путина о мобилизации вызвало панику и недовольство среди граждан, во многих районах и городах начались массовые протесты.

Фото: Главное управление разведки