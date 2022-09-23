В России собираются мобилизовать 1,2 млн человек — СМИ
В рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 млн. граждан.
Об этом сообщает Медуза со ссылкой на собеседника, близкого к одному из федеральных министерств.
В Москве хотят мобилизовать до 16 тыс. человек, а в Петербурге собираются призывать на войну около 3,2 тыс. человек.
Из областных центров руководство РФ рекомендовало мобилизовать по минимуму.
– Идут по сельским районам, там нет СМИ, оппозиции и больше поддержки (войны – Ред.), – заявил собеседник.
Напомним, что 21 сентября президент РФ объявил о частичной мобилизации. По официальным данным, агрессор планирует призвать в армию “300 тыс. резервистов”.
Однако СМИ сообщали, что засекреченный пункт указа российского диктатора о мобилизации позволит призвать миллион россиян.
В России решение Путина о мобилизации вызвало панику и недовольство среди граждан, во многих районах и городах начались массовые протесты.