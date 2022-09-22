Сентябрь, 22 в 16:08

Засекреченный седьмой пункт указа главы Кремля Владимира Путина содержит информацию, которая позволит мобилизовать на военную службу миллион граждан РФ.

Об этом сообщило издание Новая газета. Европа со ссылкой на источники в администрации Путина.

Сначала весь текст указа о мобилизации хотели засекретить, однако позже в Кремле решили занести под гриф “для служебного пользования” лишь пункт о численности мобилизованных.

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– Цифру несколько раз исправляли, и наконец остановились на миллионе, – сказал собеседник газеты.

Журналисты пытались уточнить эту информацию и связаться с органами исполнительной власти, которые получают доступ к этим данным.

Источники в ряде российских министерств заявили, что не могут увидеть полный текст документа. Седьмой пункт указа Путина также нельзя просмотреть через МЕДО (систему межведомственного документооборота).

— Гриф “для служебного пользования” является первым, высоким уровнем категорированных документов, согласно законодательству России, — говорится в материале.

За разглашение информации с таким грифом, в отличие от “секретных” и “совершенно секретных” документов, наступает только дисциплинарная или административная ответственность.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам объявил о частичной мобилизации в стране-агрессоре.

Впоследствии указ о мобилизации появился на сайте Кремля, однако 7-й пункт указа российское руководство скрыло.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информация в этой главе связана с количеством мобилизованных. Он также привел слова министра обороны Сергея Шойгу, который сказал, что речь идет якобы о 300 тыс. человек.

Однако некоторые росСМИ отмечали, что в документе указывается не количество людей, которые подлежат мобилизации, а регионы РФ, где должен быть обеспечен призыв.