Засекреченный пункт указа Путина о мобилизации позволит призвать миллион россиян — СМИ
Засекреченный седьмой пункт указа главы Кремля Владимира Путина содержит информацию, которая позволит мобилизовать на военную службу миллион граждан РФ.
Об этом сообщило издание Новая газета. Европа со ссылкой на источники в администрации Путина.
Сначала весь текст указа о мобилизации хотели засекретить, однако позже в Кремле решили занести под гриф “для служебного пользования” лишь пункт о численности мобилизованных.
– Цифру несколько раз исправляли, и наконец остановились на миллионе, – сказал собеседник газеты.
Журналисты пытались уточнить эту информацию и связаться с органами исполнительной власти, которые получают доступ к этим данным.
Источники в ряде российских министерств заявили, что не могут увидеть полный текст документа. Седьмой пункт указа Путина также нельзя просмотреть через МЕДО (систему межведомственного документооборота).
— Гриф “для служебного пользования” является первым, высоким уровнем категорированных документов, согласно законодательству России, — говорится в материале.
За разглашение информации с таким грифом, в отличие от “секретных” и “совершенно секретных” документов, наступает только дисциплинарная или административная ответственность.
Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам объявил о частичной мобилизации в стране-агрессоре.
Впоследствии указ о мобилизации появился на сайте Кремля, однако 7-й пункт указа российское руководство скрыло.
Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информация в этой главе связана с количеством мобилизованных. Он также привел слова министра обороны Сергея Шойгу, который сказал, что речь идет якобы о 300 тыс. человек.
Однако некоторые росСМИ отмечали, что в документе указывается не количество людей, которые подлежат мобилизации, а регионы РФ, где должен быть обеспечен призыв.