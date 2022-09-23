Сентябрь, 23 в 15:44

В России уже иссяк ресурс тех, кто добровольно хотел воевать против Украины. Теперь Кремль перешел к другому этапу и объявил частичную мобилизацию.

Об этом рассказал в интервью Радио НВ секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он напомнил, что страна-агрессор так и не смогла набрать достаточное количество добровольцев на войну.

– Есть четкое понимание: те, кто хотел пойти воевать против нашей страны, они этот ресурс уже полностью исчерпали. Обращаю внимание, что так называемые “добровольческие батальоны” они уже формируют три-четыре месяца, куда приглашают за огромные деньги идти убивать. Но они не смогли, – отметил секретарь СНБО.

Он уточнил, что тогда РФ перешла ко второму этапу: вербовке на войну заключенных в колониях. Но и там желающих воевать оказалось не так много, несмотря на то, что им пообещали амнистию и деньги.

Сейчас смотрят

– Они перешли к другому этапу. Сейчас объявили так называемую частичную мобилизацию. Сначала сказали 300 тыс., потом миллион. Мы понимаем, о чем идет речь и о ком идет речь, — добавил Данилов.

Он напомнил, что анонсированные минобороны РФ “300 тыс. резервистов” еще предстоит одеть, вооружить и подготовить. То есть, за один день отправить мобилизованных на войну невозможно, просто вручив им повестку на улице или в метро.

А сколько агрессор действительно сможет мобилизовать – 100 тыс., 300 тыс. или миллион – еще нужно смотреть.

Секретарь СНБО заверил, что руководство Украины следит за происходящими в РФ событиями, ежедневно получает данные от разведок. Эти вопросы обсуждаются и на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего, которые происходят два-три раза в неделю.

– Сделать заявление о 300 тыс., сейчас есть утечка информации, что их будет миллион, – это зачем? Для того чтобы нас запугать или как? Мы уже пуганы после 24 февраля. Уже не знаю, что должно случиться, чтобы они могли нас как-то испугать, нашу армию, наше общество, — добавил Данилов.

Он подчеркнул, что задача Вооруженных сил Украины остается неизменной: ежедневно уничтожать врага и освобождать украинские территории. И она не менялась с первого дня полномасштабной войны.

– Задачи ВСУ, начиная с 24 февраля, каждый день перемалывать и перемалывать эту орду, которая надвинулась на нашу страну… Когда началась горячая фаза большой войны 24 февраля, других задач у наших Вооруженных сил, всего нашего сектора безопасности и обороны не существует. И не будет существовать до тех пор, пока мы последнего рашиста не выбросим с нашей земли, – сообщил Данилов.

Как известно, 21 сентября глава РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По официальным данным, агрессор планирует призвать в армию “300 тыс. резервистов”. Однако СМИ сообщали, что засекреченный пункт указа российского диктатора о мобилизации позволит призвать миллион россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подчеркнул, что любые угрозы Кремля не заставят нашу страну отказаться от освобождения своих территорий.