Женские тампоны и прокладки: в британской разведке рассказали об аптечках для военных РФ
Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано за собственные средства закупать медицинские аптечки первой помощи.
Об этом сообщает разведка минобороны Великобритании.
Так, российским солдатам советуют покупать женские гигиенические средства (прокладки и тампоны). Прокладки советуют использовать в обуви в качестве стелек, так как они впитывают влагу. А тампоны могут пригодиться для остановки кровотечения из пулевой раны.
В разведке подчеркивают, что в российской армии медицинская подготовка и осведомленность об оказании первой помощи — плохие.
Кроме того, некоторые российские подразделения получили современные турникеты западного образца, однако прикрепили их к своему снаряжению с помощью кабельных стяжек, а не с помощью выданной липучки. Возможно, потому, что такого снаряжения мало и его могут украсть.
Однако такой крепеж в случае экстренной ситуации почти исключит возможность своевременного наложения жгута.
– Неуверенность российских военных в достаточном медицинском обеспечении наверняка приводит к снижению морального духа и нежеланию проводить наступательные операции, – считают в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 30 September 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/BHmCsXHR8G
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 30, 2022
Заметим, что после объявления частичной мобилизации тысячи российских мужчин пытаются убежать из РФ. Точные цифры неизвестны, однако в разведке минобороны Великобритании предполагают, что они превышают размер общих сил вторжения, которые Россия выставила против Украины в феврале 2022 года.
Среди тех, кто пытается уехать из России, значительное количество – обеспеченные и хорошо образованные люди.