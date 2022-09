Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано за собственные средства закупать медицинские аптечки первой помощи.

Об этом сообщает разведка минобороны Великобритании.

Так, российским солдатам советуют покупать женские гигиенические средства (прокладки и тампоны). Прокладки советуют использовать в обуви в качестве стелек, так как они впитывают влагу. А тампоны могут пригодиться для остановки кровотечения из пулевой раны.

В разведке подчеркивают, что в российской армии медицинская подготовка и осведомленность об оказании первой помощи — плохие.

Кроме того, некоторые российские подразделения получили современные турникеты западного образца, однако прикрепили их к своему снаряжению с помощью кабельных стяжек, а не с помощью выданной липучки. Возможно, потому, что такого снаряжения мало и его могут украсть.

Однако такой крепеж в случае экстренной ситуации почти исключит возможность своевременного наложения жгута.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 30 September 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Y8S1k3So8J

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/BHmCsXHR8G

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 30, 2022