Из РФ уже выехало больше россиян, чем вошли в Украину в феврале – разведка Британии
За неделю с момента объявления частичной мобилизации в РФ произошел значительный отток россиян, стремящихся избежать призыва.
Хотя точные цифры неизвестны, в разведке Минобороны Великобритании предполагают, что они превышают размер общих сил вторжения, которые Россия выставила против Украины в феврале 2022 года.
В оборонном ведомстве отмечают, что среди тех, кто пытается уехать из России, значительное количество – это обеспеченные и хорошо образованные люди.
– Если совместить их с резервистами, которых мобилизируют, внутренние экономические последствия из-за уменьшения количества рабочих рук и ускорения “утечки мозгов”, вероятно, будут становиться все более существенными, – добавляют в британской разведке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.
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