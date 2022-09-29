Сентябрь, 29 в 9:17

За неделю с момента объявления частичной мобилизации в РФ произошел значительный отток россиян, стремящихся избежать призыва.

Хотя точные цифры неизвестны, в разведке Минобороны Великобритании предполагают, что они превышают размер общих сил вторжения, которые Россия выставила против Украины в феврале 2022 года.

В оборонном ведомстве отмечают, что среди тех, кто пытается уехать из России, значительное количество – это обеспеченные и хорошо образованные люди.

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– Если совместить их с резервистами, которых мобилизируют, внутренние экономические последствия из-за уменьшения количества рабочих рук и ускорения “утечки мозгов”, вероятно, будут становиться все более существенными, – добавляют в британской разведке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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