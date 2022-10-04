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РФ может провести демонстрационные ядерные испытания в Черном море — The Times

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
РФ может провести демонстрационные ядерные испытания в Черном море — The Times
Фото: Depositphotos

Не исключено, что Россия может провести демонстрационные ядерные испытания в Черном море. Возможно, таким образом она решится продемонстрировать готовность применить оружие массового уничтожения.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере обороны, который рассказал, что НАТО предупредило страны — члены Североатлантического альянса о таком развитии событий.

Собеседник издания рассказал: в НАТО считают, что испытания могут пройти в Черном море. Это было бы более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия.

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Несмотря на то, что такой сценарий нельзя исключать, он связан со значительными рисками и для самой России. Ведь в случае ошибки пострадать могут российские города.

Напомним, 3 октября в России было зафиксировано движение “ядерного” грузового поезда с военной техникой. Британское издание Daily Mail пишет, что серия бронетранспортеров, которую заметили на этом поезде,  находится на вооружении 12 Главного управления МО РФ.

Это российское военное подразделение контролирует ядерные ракеты и является ключевой частью ядерной программы Путина.

Источник: The Times
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