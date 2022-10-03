Признак эскалации? В России зафиксировали движение “ядерного” грузового поезда с военной техникой

Октябрь, 03 в 15:47

Российский диктатор Владимир Путин, возможно, предупреждает Запад, что готов к эскалации войны в Украине.

Об этом пишет британское издание Daily Mail, реагируя на видео с военным поездом в РФ, принадлежащем подразделению РФ, связанному с ядерным оружием.

Дело в том, что прокремлевские Telegram-каналы опубликовали видео с кадрами движения огромного грузового поезда, перевозящего специальную военную технику.

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В этом поезде, в частности, можно заметить серию бронетранспортеров (БТР) БПМ-97 и другой военной техники.

Предполагается, что бронетранспортеры были модернизированы более мощными башнями, усиленной противоменной броней и системой очистки воздуха, чтобы позволить эффективно действовать в условиях длительных атак пехоты.

Подобная военная техника вряд ли была на передовой Украине. Daily Mail пишет, что эти БТР находятся на вооружении 12-го Главного управления МО РФ. Это российское военное подразделение контролирует ядерные ракеты и является ключевой частью ядерной программы Путина.

Военный аналитик Конрад Музыка утверждал, что развертывание таких подразделений может сигнализировать о предстоящей эскалации со стороны Путина или может стать сигналом крупномасштабных ядерных учений.

Это произошло тогда, когда НАТО предупредило членов Альянса, что российская атомная подлодка Белгород покинула свою базу в Белом море, а глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные должны использовать “ядерное оружие малой мощности”, чтобы изменить ход войны в Украине.

Музыка отметил, что перемещение тяжелой военной техники, принадлежащей ядерным подразделениям, не обязательно означает, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине.

Но он предположил, что это может быть “сигналом для Запада о том, что Москва готова к эскалации”. Музыка также заявил, что перемещение такой техники может означать подготовку к пресловутым российским учениям ядерного сдерживания Гром.

В последний раз их проводили в октябре 2019 года. Министр обороны России Сергей Шойгу в прошлом году говорил, что учения Гром будут проведены снова в 2022 году, хотя неясно, внесет ли война в Украине коррективы в эти планы.