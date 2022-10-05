Октябрь, 05 в 9:36

Объявленная главой Кремля Владимиром Путиным частичная мобилизация больше сказывается на внутреннем контексте в самой России, чем на войне в Украине.

Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в своей последней сводке.

Частичная мобилизация, уверенны эксперты, наряду с неудачами России на поле боя лишь обостряет разлом в российском информационном пространстве, запутывая и взрывая нарративы Путина.

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– Украинские источники справедливо отметили, что частичная мобилизация не представляет значительной угрозы в краткосрочной перспективе, поскольку украинское контрнаступление продвигается быстрее, чем появится эффект от мобилизации, – отмечают в Институте изучения войны.

В ISW даже привели цитату начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, который заявил, что мобилизация в России является “подарком” Украине, поскольку Кремль оказался в “тупике”, зажатом между своими неудачами и решимостью удержать то, что захватил.

– Споры вокруг плохого проведения частичной мобилизации в сочетании со значительными поражениями россиян в Харьковской области и вокруг Лимана усилили внутреннюю борьбу, – добавляют аналитики.

По их информации, сейчас Путину очевидно не удается сбалансировать требования российских националистов, что становятся все более воинственными, даже несмотря на поддержку последними общих целей и целей войны Путина в Украине.

В настоящее время, считают эксперты Института изучения войны, Путину необходимо сохранить поддержку:

военных блогеров (продвигающих видение Путина как в России, так и в псевдореспубликах),

бывших офицеров и ветеранов (которые помогают организовывать и поддерживать кампании формирования сил),

силовиков (обеспечивающих боевую мощь на поле боя).

– Путину нужны все три группировки, чтобы поддерживать свои военные усилия, но неудачи в Украине в сочетании с хаотической частичной мобилизацией, кажется, подрывают радикальное националистическое сообщество в России, – заключают в Институте изучения войны.

Пока, утверждают в ISW, Владимир Путин пытается успокоить это сообщество.

Некоторых военных блогеров глава Кремля пытается унять, приглашая на государственное телевидение.

Силовикам позволяет создавать свои силы и продолжать наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка.

Утихомирить ветеранов президент РФ стремится объявленной частичной мобилизации и привлечением к войне широкой общественности, чего те давно добивались.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 224-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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