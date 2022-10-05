Контрнаступление ВСУ на Херсонщине и новая военная помощь от США: что происходит на 224-й день войны (онлайн)

Президент Украины подписал указ “О ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины”, а также своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, где говорится о невозможности вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

На Херсонщине освобождены 8 населенных пунктов.

США предоставляют Украине новую порцию помощи по безопасности на $625 млн, в которой, в частности, четыре HIMARS.

На освобожденной Харьковщине обнаружили еще один застенок, где украинских военных подвергали пыткам с закапыванием живьем и применением противогаза с тлеющей тряпкой, сообщили в Нацполиции.

Восстановление экономики Украины будет стоить не менее $350 млрд, подсчитали во Всемирном банке.