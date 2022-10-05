Не могут одеть и прокормить: РФ вернула мобилизованных из Краснодарского края в Приморско-Ахтарск
РФ при проведении так называемой частичной мобилизации испытывает проблемы с отдельными видами обеспечения.
Так, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины есть информация, что российское командование решило отправить мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск.
Согласно данным украинской стороны, на такой шаг в России пошли из-за неспособности разместить, одеть и обеспечить питанием эту категорию военнослужащих.
Тем временем российские оккупационные власти пытаются компенсировать потери личного состава за счет призыва местного населения временно занятых и оккупированных территорий Украины.
По имеющейся информации, в Луганске мобилизованных мужчин сразу направляют в подразделения, что понесли наибольшие потери.
Только что мобилизованные не проходят ни медицинскую комиссию, ни специальную подготовку.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 224-е сутки.
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