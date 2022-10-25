Октябрь, 25 в 19:11

Россия столкнется с последствиями независимо от того, применит ли она так называемую “грязную бомбу” или любое другое ядерное оружие.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Вашингтон и другие западные страны обвиняют президента России Владимира Путина в намерении повысить эскалацию в российско-украинской войне под предлогом того, что Москва считает, что Киев применит “грязную бомбу” — устройство, начиненное ядерным материалом.

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— Это, конечно, будет еще одним примером жестокости президента Путина, если он применит так называемую “грязную бомбу”. Россия будет иметь последствия независимо от того, использует ли она “грязную бомбу” или ядерную бомбу. Мы очень четко заявили об этом, — сказал Прайс журналистам.

Он добавил, что важно, чтобы Москва знала о “глубоком характере последствий”, которые постигнут страну в случае применения ядерного оружия.

Нед Прайс не стал уточнять, о каких последствиях идет речь, и не сказал, будут ли они отличаться в зависимости от типа оружия.

Представитель Госдепа сказал, что Соединенные Штаты не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но беспокойство по поводу возможного применения “грязной бомбы” было вызвано предупреждениями российских официальных лиц о том, что Украина готовится применить такую бомбу.

— Мы знаем послужной список Кремля, когда дело доходит до такого рода заявлений. Это, конечно, является предпосылкой, на которой основывается наша обеспокоенность, — сказал Прайс.

Прайс добавил, что Соединенные Штаты пока не видят причин для корректировки своего ядерного позиционирования.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу позвонил министрам обороны нескольких стран НАТО в разговоре с которыми утверждал, что Украина якобы готовится применить “грязную бомбу”, которая представляет собой смесь взрывчатых веществ и радиоактивных материалов.

В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что утверждения России, что Украина якобы собирается применить “грязную бомбу” на собственной территории, являются абсурдными.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), заявления Шойгу призваны замедлить или приостановить военную помощь Украине со стороны Запада.

Тем временем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился направить в Украину экспертов для проверки объектов, на которых, по утверждению РФ, якобы происходит разработка “грязной бомбы”.