Октябрь, 24 в 19:31

Утверждения России, что Украина якобы собирается применить “грязную бомбу” на собственной территории, абсурдны.

Об этом заявил в интервью изданию Politico генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он предупредил, что страна-агрессор не должна использовать лживые заявления в качестве повода для эскалации полномасштабной войны против Украины.

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– Утверждения о том, что Украина готовится применить “грязные бомбы” на украинской территории, являются абсурдными, — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что заявлять о возможном использовании Украиной “грязной бомбы” на территории, за освобождение которой она так упорно борется, абсурдно.

По словам Столтенберга, в НАТО обеспокоены тем, что риторика РФ может быть частью ее давней модели поведения. Речь идет о том, что страна-агрессор обычно обвиняет других в преступлениях, которые планирует совершить сама.

– Что нас беспокоит, так это то, что это часть модели, которую мы видели раньше от России – в Сирии, а также в начале войны или непосредственно перед началом войны в феврале. И это то, что Россия обвиняет других в том, что намерена сделать сама. Россия не должна использовать эти фальшивые обвинения или утверждения в качестве повода для дальнейшей эскалации войны против Украины, — заявил генсек НАТО.

Как известно, на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил министрам обороны нескольких стран НАТО: США, Великобритании, Франции и Турции. Он утверждал, что Украина якобы готовится применить так называемую “грязную бомбу”. Это смесь взрывчатых веществ и радиоактивных материалов.

США, Великобритания и Франция совместно отвергли эти лживые заявления и назвали их поводом для эскалации в войне.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), заявления Шойгу призваны замедлить или приостановить военную помощь Украине со стороны Запада.

Между тем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился направить в Украину экспертов для проверки объектов, на которых, по утверждению РФ, якобы происходит разработка “грязной бомбы”.