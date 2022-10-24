Октябрь, 24 в 10:37

Кремль вряд ли готовит неминуемый бомбовый удар под фальшивым флагом.

Такое предположение высказали аналитики Института изучения войны (ISW) после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы готовит атаку “с использованием “грязной бомбы” – обычной взрывчатки, пропитанной радиоактивным материалом, не являющейся ядерным оружием.

Американские специалисты считают, что заявления Шойгу призваны замедлить или приостановить военную помощь Украине со стороны Запада и, возможно, ослабить НАТО.

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А все потому, что Россия продолжает терпеть неудачи на фронте и уже к концу года может потерять западную часть Херсона.

– Заявление Шойгу согласовывается с давней информационной кампанией России, потому что Кремль еще с первых дней вторжения в Украину в феврале неоднократно заявлял, что западные государства якобы помогут Украине с применением оружия массового поражения под фальшивым флагом, – напоминают в ISW.

Таким образом, в Институте изучения войны считают, что заявления министра обороны РФ не свидетельствуют о том, что Россия готовится применить в Украине нестратегическое ядерное оружие.

– Ядерное террористическое нападение на один или несколько крупных населенных пунктов Украины или критическую инфраструктуру вряд ли заставит Украину или Запад сдаться, потому что украинское правительство и украинский народ неоднократно демонстрировали свою волю продолжать борьбу, – утверждают американские аналитики.

Тем более, добавляют в ISW, Западу будет очень сложно сдаться перед таким вызовом, ведь капитуляция создаст прецедент.

Напомним, 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел ряд телефонных разговоров с представителями Франции, Турции, Великобритании и США, чтобы обвинить Украину в подготовке провокаций с применением “грязной бомбы“.

Украина заявления РФ опровергла. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ часто обвиняет других в том, что самостоятельно планирует осуществить.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 243-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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