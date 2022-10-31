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Факты / Світ / Росія

РФ бросает на войну в Украине безоружных мобилизованных – британская разведка

Валентина Летяк, редактор ленты
мобілізація в Росії

С середины октября РФ направила на фронт в Украину несколько тысяч мобилизованных, у части из них нет оружия, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Кроме того, аналитики после изучения фото из открытых источников заявляют, что винтовки, которые были выданы мобилизованным резервистам – это, как правило, автоматы АКМ, выпущенные в 1959 году. Соответственно состояние их ужасное из-за плохого хранения.

АКМ стреляет патронами калибра 7,62 мм, тогда как российские регулярные боевые части в основном вооружены 5,45-миллиметровыми винтовками АК-74М или АК-12, отмечают в разведке.

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– Это будет означать, что российским логистам придется доставлять на передовую не один, а два типа боеприпасов к стрелковому оружию, что, вероятно, еще больше усложнит и без того напряженные логистические системы РФ, – считают британские разведчики.

 

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Фото: ГУР

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