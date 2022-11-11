Ноябрь, 11 в 12:53

Россия скрытно проверяет свои бомбоубежища, поскольку страхи перед масштабной войной все больше распространяются в обществе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Так, государственные служащие спокойно проверяют подвалы и другие объекты, ремонтируют и очищают их. Ведь они не использовались с советских времен.

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Таким образом власть пытается обеспечить готовность инфраструктуры гражданской обороны в случае более масштабной войны.

По словам источников, кампания не была официально объявлена ​​и не связана с какими-либо конкретными угрозами или планами использования инфраструктуры гражданской обороны. Но после объявления в сентябре мобилизации 300 тыс. резервистов власти не рискуют и другими приготовлениями, связанными с войной.

Российские чиновники сферы образования ранее заявили, что со следующего года введут базовую военную подготовку советских времен в школах по всей стране.

Агентство отмечает, что Украина не наносила ударов по целям в России за пределами приграничных зон.

Но в нескольких регионах России, близких к зоне боевых действий, официальные лица публично подтвердили обустройство бомбоубежищ. Еще в апреле секретарь совбеза РФ Николай Патрушев приказал провести полную инвентаризацию бомбоубежищ на юге России.

Но проверки объектов гражданской обороны проходят в городах по всей стране.