Ноябрь, 10 в 18:03

В последние недели США наблюдали, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой торпеды с ядерной силовой установкой.

Об этом в четверг, 10 ноября, пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией, CNN.

По его данным, среди кораблей, принимавших участие в подготовке, была модифицированная для специальных операций подводная лодка с крылатыми ракетами Белгород, способная запускать беспилотные подводные аппараты, в том числе торпеду Посейдон.

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На прошлой неделе было замечено, что суда покидают полигон в Арктическом море и возвращаются в порт, не проведя испытания. США считают, что россияне могли столкнуться с техническими трудностями.

– Это можно рассматривать как часть более широкой картины и недавней военной практики России, отправляющей плохо обученные и недостаточно оснащенные войска в Украину. Военная промышленность России переживает непростые времена, и мы также видим, что санкции Запада в отношении высокотехнологичной военной продукции дают эффект и должны продолжаться, – сказал CNN западный дипломат.

Официальные лица США заявили, что Россия может попытаться снова испытать торпеду, но отмечают, что воды в районе испытаний вскоре начнут покрываться льдом, что ограничит окно для операций.

В издании уточнили, что торпеда Посейдон представляет собой беспилотный подводный аппарат с ядерной силовой установкой, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Ядерная силовая установка дает Посейдону практически безграничную дальность полета.

США не верят, что какое-либо испытание включало бы взрыв ядерного устройства. Любая потенциальная опасность будет исходить от неисправности ядерной двигательной установки, которая может представлять опасность из-за радиоактивности.