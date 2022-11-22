Пригожин начал вербовку медперсонала на войну в Украине
Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует врачей и медперсонал на войну в Украине. За месяц командировки обещают платить до 500 тыс. рублей.
Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на объявления в Telegram-канале.
Так, ЧВК Вагнера требуются анестезиологи, хирурги, травматологи, операционные медсестры, техники по медоборудованию, санитары, фельдшеры скорой помощи, водители с функцией санитара.
Среди требований к кандидатам: готовность выехать в течение 1,5 недели, возраст от 30 до 50 лет, отличная физическая форма, профильные навыки и сертификаты.
Зарплата, которую предлагает Пригожин: от 250 тыс. руб. в месяц — для младшего персонала, до 500 тыс. руб. в месяц — для старшего персонала.
В России средняя зарплата работников здравоохранения в августе 2022 года составила 51 478 рублей.