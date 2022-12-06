Декабрь, 06 в 15:41

Во время массированной ракетной атаки 5 декабря российские оккупанты выпустили по территории Украины ракет на $400–500 млн.

Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes.

По данным Командования воздушных сил, 5 декабря по Украине было выпущено 38 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555, 22 крылатых ракеты Калибр, три крылатых ракеты Х-22, шесть крылатых ракет Х-59, одна авиационная крылатая ракета Х-31П. .

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— Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, Х-555 – $4 млн, Калибр – $6,5 млн, Х-22 – $1 млн, Х-59 – $0,5 млн, Х-31П – $0,5 млн. Так что общая стоимость всех выпущенных ракет составляет $400-500 млн, — говорится в статье.

Отметим, что вчера украинские силы противовоздушной обороны сбили более 60 из 70 российских ракет. Оккупанты попали в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

Как сообщили в Укрэнерго, аварийные отключения света в Украине будут продолжаться, пока некоторые энергоблоки, аварийно отключившиеся во время атаки, будут набирать мощность. Для этого может понадобиться день или два.