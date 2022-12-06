Декабрь, 06 в 14:45

Дефицит электроэнергии, спровоцированный последним массированным ракетным ударом РФ по Украине, будет существенно сокращен к вечеру вторника, 6 декабря. Энергетики, в частности, планируют возобновить электроснабжение в Одесской области.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он уточнил, что накануне враг попал в отдельные объекты энергогенерации и электрические подстанции. Сейчас энергетики проводят восстановительные работы, чтобы запитать объекты критической инфраструктуры и потребителей от сети.

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Самая сложная ситуация со снабжением электричества сохраняется в трех регионах Украины: Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Электроснабжение для потребителей Одесской области планируется возобновить уже к концу дня 6 декабря.

– В Одесской области на сегодня на утро уже заживлена критическая инфраструктура, всю ночь энергетики работали. Мы планируем, что к вечеру уже будет подана электроэнергия для потребителей, – подчеркнул Галущенко.

Министр уточнил, что дефицит в энергосистеме Украины до сих пор сохраняется. Однако сейчас набирают мощность энергоблоки атомных электростанций, что позволит сократить объем дефицита.

По словам Галущенко, украинские энергетики проводят восстановительные работы круглосуточно и без выходных. Они используют оборудование и материалы, предоставленные международными партнерами Украины.

Тем временем в Одесском городском совете проинформировали, что к утру вторника, 6 декабря, все городские больницы и роддомы обеспечены электричеством, водой и теплом.

Перезапущены все 11 районных котельных, подающих тепло в дома одесситов. А из 146 малых котельных работают 12, остальные пока без электроснабжения.

Водоснабжение восстановлено во всех районах Одессы, а в микрорайонах, где его пока нет, подвозят воду.

Как известно, днем 5 декабря РФ нанесла уже восьмой массированный ракетный удар по территории Украины. Воздушным силам ВСУ удалось сбить более 60 ракет из более чем 70, которые запустили оккупанты.

Однако попадания все же были. В частности, в Одессе были обесточены все насосные станции, прекратилась работа всех котельных и отключилось водоснабжение.

В Укрэнерго объясняли, что аварийные отключения света в Украине будут продолжаться, пока некоторые энергоблоки, аварийно отключившиеся во время атаки, будут набирать мощность. Для этого может потребоваться день или два.