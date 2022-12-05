Декабрь, 05 в 17:52

В понедельник, 5 декабря, украинские Силы противовоздушной обороны сбили более 60 ракет российских оккупантов.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, всего враг выпустил более 70 ракет.

По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 производились из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.

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— Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа Калибр с кораблей Черноморского флота. Из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П, — говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил ВС Украины и другие составляющие Сил обороны.

Отметим, сегодня российские войска совершили восьмую массированную ракетную атаку на Украину.

Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры, с этим связаны аварийные отключения света в некоторых областях.