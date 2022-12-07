В России не осталось безопасных зон: FT об атаках на российские аэродромы

Декабрь, 07 в 16:01

Ударами по российским стратегическим аэродромам Украина доказала, что может поражать цели на дальнем расстоянии без западного оружия. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что это также показало, что в России не осталось безопасных зон.

Представители украинского Минобороны и аналитики заявили, что удары по аэродромам являются частью новой тактики, направленной на срыв российского военного планирования.

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— Атаки повторяются. У нас нет ограничений относительно дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в частности в Сибири, – сказал на условиях анонимности в комментарии FT советник правительства Украины по обороне.

Украина публично не взяла на себя ответственность за удары, и многие детали остаются секретными. FT отмечает, что это характерно и для других возможных операций Киева, как атака на базу РФ в Севастополе.

Но последние удары Украины от других отличает дальность, а также то, что они обошли российскую систему ПВО, поразив стратегические военные базы, ранее называвшиеся “неуязвимыми”.

Аналитики считают, что в долгосрочной перспективе такие атаки могут спровоцировать рассредоточение РФ своих самолетов внутри страны, что поможет защитить их от новых атак, но усложнит операции.

— Эти атаки… безусловно, сделают россиян менее уверенными… Им придется подумать о том, как распределять военное имущество и обеспечивать его безопасность, — сказал представитель западного министерства обороны.

Он добавил, что россияне будут сомневаться в своей способности защищать свои стратегические объекты.

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Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также считает, что после взрывов на аэродромах Энгельс и Дягилево российское командование может переместить стратегическую авиацию.

Утром 5 декабря прогремели взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Сообщалось, что неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе, из-за чего было повреждено два стратегических бомбардировщика Ту-195.

Фото: Maxar