Декабрь, 07 в 11:34

После взрывов на аэродромах Энгельс и Дягилево российское командование может переместить стратегическую авиацию.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Хлопок, который произошел по непонятным причинам на территории РФ, вызвал реакцию. Могут быть предприняты меры по перемещению техники. Поврежденные летательные аппараты будут долгое время восстанавливать. От этого радостно, но не легче, потому что у РФ еще много самолетов такого типа. Но каждый хлопок нам на радость, будем смотреть, как противник будет реагировать на это, — сказал он.

Напомним, что утром 5 декабря прогремели взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области.

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Сообщается, что неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе. Повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-195, ранены два человека.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что взрывы на российских аэродромах Энгельс и Дягилево могут сорвать кампанию Кремля по нанесению массированных ракетных ударов по объектам инфраструктуры и энергосетей Украины.