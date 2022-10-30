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Факты / Україна

В Севастополе пострадали три корабля Черноморского флота РФ – расследование

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Севастополе пострадали три корабля Черноморского флота РФ – расследование

Группа волонтеров GeoConfirmed провела расследование и выяснила, что 29 октября были поражены по меньшей мере три корабля Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. 

Так, они проанализировали фото и видео, в частности – кадры с беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море возле Севастополя.

Сообщается, что среди пораженных кораблей – фрегат класса Адмирал Григорович, которому в Черноморском флоте соответствует только Адмирал Макаров.

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Также волонтеры заметили повреждения на тральщике класса Натя – Иван Голубец. Минобороны России утверждает, что поломки “незначительные”, подтверждения или опровержения этой информации из других источников нет.

Они отметили и атаку на еще один корабль ЧФ РФ, однако не смогли назвать его точное название.

Напомним, 29 октября стало известно о взрывах во временно оккупированном россиянами Севастополе. Российское Минобороны подтвердило повреждение морского тральщика Иван Голубец.

Источник: GeoConfirmed

Фото: GeoConfirmed

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