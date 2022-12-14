Проверка боевой готовности: ISW оценил вероятность вторжения Беларуси в Украину

Декабрь, 14 в 8:00

Белорусские войска вряд ли будут сейчас атаковать Украину, несмотря на внеочередную проверку боевой готовности, объявленную 13 декабря Александром Лукашенко, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

– Учения не являются прикрытием для сосредоточения белорусских и/или российских войск вблизи позиций для вторжения в Украину. Это предполагает развертывание белорусских подразделений на полигонах по всей Беларуси, выполнение инженерных задач и отработку форсирования рек Неман и Березина (находятся от белорусско-украинской границы на расстоянии более 170 км и 70 км), – отмечают они.

По их данным, накануне белорусские военные перебросили 25 БТР-80 и 30 грузовиков с личным составом в направлении Малорита Брестской области (около 15 км от Украины).

Кроме того, еще 12 декабря российские танки Т-80 были переброшены с Обуз-Лесновского полигона на Брестский полигон (30 км от белорусско-украинской границы). Также РФ перебросила 13 декабря три перехватчика МиГ-31К на белорусский аэродром в Мачулищах.

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– Это развертывание, вероятно, является частью текущих российских информационных операций, которые продолжаются и предполагают, что белорусские сухопутные силы могут присоединиться к российскому вторжению в Украину, – считают ISW.

Соответственно, по их мнению, маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину в обозримом будущем.

Это подтверждается данными Генштаба ВСУ и Госпогранслужбы Украины, где ситуацию вблизи Беларуси называют контролируемой, несмотря на недавние проверки боевой готовности.

Источник: ISW