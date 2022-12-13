В Беларуси приступили к проверке боевой готовности по приказу Лукашенко

Декабрь, 13 в 12:10

В Беларуси приступили к внезапной проверке боевой готовности по приказу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Министерство обороны РБ.

В сообщении говорится, что мероприятия будут носить комплексный характер, а войскам нужно в кратчайшие сроки добраться до назначенных районов, осуществить инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

В МО Беларуси отмечают, что на этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

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Как известно, мостовые переправы через реки Неман и Березина расположены вблизи государственных границ с Украиной. В частности, река Неман протекает в северо-западной части, на территориях Минской и Гродненской области, дальше идет в Литву.

Река Березина расположена на территории Беларуси и протекает в Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областях. Ближайшая точка этой реки к границе с Украиной – это устье в селе Береговая Слобода (Гомельская область), из которой до границы с Украиной не менее 80 км.

Уже известно о выдвижении из пункта постоянной дислокации подразделений 38 отдельной десантно-штурмовой бригады. Сообщается о движении колонны военной техники бригады на юго-восток от Бреста, по трассе Р17 к городу Малорита/агрогородку Мокраны.

В составе колоны не менее 25 БТР-80, около 30 грузовиков МАЗ с личным составом и имуществом, три буксируемых автомобилем МЗКТ Волат 120-мм миномета 2Б23 Нона-М1, два топливозаправщика, командно-штабная машина Р-145БМ, два машины связи, не менее пяти машин пограничной службы РБ, машина скорой помощи и две полевые кухни.