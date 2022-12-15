Декабрь, 15 в 12:46

Белорусские и российские подразделения, проводящие учения на территории РБ, вряд ли способны на новое наступление на север Украины.

Такую оценку угрозе со стороны Беларуси дала разведка Минобороны Великобритании 15 декабря.

В оборонном ведомстве, проанализировав имеющуюся информацию о внезапной проверке боевой готовности Вооруженных сил РБ, пришли к выводу, что учения продолжаются на северо-западе Беларуси, что далеко от украинской границы.

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– Несмотря на то, что Беларусь с 24 февраля 2022 года способствовала россиянам в наступлении на Киев, ныне ее войска и дополнительные подразделения мобилизованных резервистов, которые РФ перебросила в РБ, вряд ли являются той силой, которая способна осуществить новое успешное наступление, – считают британские разведчики.

Напомним, что 13 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал приступить к внезапной проверке боевой готовности.

Войскам дали задачу в кратчайшие сроки добраться до назначенных районов, осуществить инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также построить мостовые переправы через реки Неман и Березина (больше 170 км и 70 км от границы Украины).

К слову, аналитики Института изучения войны тоже не считают внезапную проверку боевой готовности прикрытием для сосредоточения белорусских и (или) российских войск вблизи позиций для вторжения в Украину.

По мнению американских специалистов, белорусские войска вряд ли будут сейчас атаковать Украину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР