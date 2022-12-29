Декабрь, 29 в 11:51

В четверг утром, 29 декабря, в районе авиабазы Энгельс воздушно-космических сил России (Саратовская область) раздались взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и Управление стратегических коммуникаций ВСУ (СтратКом ВСУ).

Согласно имеющейся информации, жители города Энгельс, возле которого находится авиабаза, сообщают о взрывах в районе военного аэродрома. В населенном пункте раздается воздушная тревога.

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Местные Telegram-каналы утверждают, что “вероятно, сработали системы ПВО”.

– Когда у страха большие глаза. Энгельс, как дела? Чем мы можем помочь? – говорится в сообщении Страткома ВСУ.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина утверждают, что на территории Энгельского района “сработала система ПВО” и был уничтожен “неизвестный объект”. На место выехали российские оперативные службы.

Следует отметить, что аэродром Энгельс является стратегическим для РФ. Он является базой для бомбардировщиков, в частности, местом базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160. Именно с этого аэродрома неоднократно взлетали российские самолеты для нанесения ударов по территории Украины.

Однако после серии взрывов на авиабазе в Энгельсе российские оккупанты рассредоточили свою стратегическую авиацию, передислоцировав самолеты на другие аэродромы.

Взрывы на аэродроме в Энгельсе раздаются по меньшей мере в третий раз с начала декабря. Впервые об атаке беспилотника на российскую авиабазу сообщалось 5 декабря. Тогда было повреждено несколько стратегических бомбардировщиков Ту-195.

Более масштабная атака произошла в ночь на 26 декабря. Тогда на военном аэродроме в Энгельсе раздались мощные взрывы. Из неофициальных источников известно о повреждении не менее 5 самолетов. Есть погибшие и раненые, разрушена диспетчерская вышка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Фото: Maxar Technologies