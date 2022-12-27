Декабрь, 27 в 12:45

Страна-агрессор Россия сменила место дислокации, рассредоточила свою стратегическую авиацию после последних взрывов на военном аэродроме Энгельс (Саратовская область).

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

– После вчерашних событий видим, что самолеты там рассредоточены, именно стратегическая авиация. Речь идет об аэродроме Энгельс. Безусловно, там еще остается определенное количество самолетов, но многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать, обслуживать, — отметил Игнат.

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Он подчеркнул, что после взрывов на аэродроме к вечеру существенно снизилась активность вражеской авиации. Не было заметно даже тактической авиации.

В то же время Игнат предупредил, что угроза очередного массированного ракетного удара РФ никуда не исчезла. Оккупанты, возможно, только внесли коррективы в свои планы.

Игнат объяснил, что военная авиация является высокомобильной, а потому не нужно много времени, чтобы заправиться, зарядить ракеты, вылететь и через несколько часов выйти на боевой курс.

– Президент и высшее военное руководство подчеркивают, что угроза не миновала, оккупанты не оставили своих коварных намерений, возможно, под новогодние праздники или на какие-то другие даты, чтобы все же бить по нашей инфраструктуре… Поэтому мы должны готовиться постоянно, соблюдать рекомендации власти, – заявил Игнат.

Он также прокомментировал атаки РФ с применением иранских дронов-камикадзе. Игнат уточнил, что вторая партия, полученная страной-агрессором от Ирана, состоит из 250 беспилотников. Около 70 из них уже сбили украинские силы противовоздушной обороны (это дроны Shahed-131 и Shahed-136).

– Можно дальше отминусовывать, считать, но безусловно россияне будут делать все для того, чтобы склонять Иран к дальнейшему сотрудничеству, — уточнил Игнат.

Как известно, в ночь на 26 декабря на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области прогремели мощные взрывы. Из неофициальных источников стало известно, что в результате повреждено по меньшей мере 5 самолетов, есть погибшие и раненые, разрушена диспетчерская башня. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), удары по аэродрому нервируют российское провоенное сообщество. Оно возмущено неспособностью Кремля защитить критическую инфраструктуру.