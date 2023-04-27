Путин хочет набрать для войны более 415 тыс. контрактников в 2023 году – документы ЦРУ

Российские чиновники пытаются привлечь сотни тысяч военных для участия в войне в Украине, но опасаются общественного гнева.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы разведки США, планы вербовки, которые продвигают военные руководители РФ, вызывают тревогу среди других чиновников, которые обеспокоены ростом нехватки рабочей силы в гражданском секторе.

В середине февраля диктатор Владимир Путин якобы поддержал предложение своих военных “тихо набрать” 400 тыс. дополнительных военных в течение 2023 года для войны в Украине.

В документе, отнесенном к категории ежедневных разведывательных сводок ЦРУ, указано, что информация основывается на “отчете сигнальной разведки”, то есть она была получена путем перехвата или подслушивания разговоров российских военных чиновников.

По оценкам западных разведок, Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года силами около 150 тыс. человек. Во время “частичной мобилизации” прошлой осенью было призвано более 300 тыс., а еще 50 тыс., как считается, воюют в составе террористической ЧВК Вагнера.

Согласно утечке документов, по оценкам США, Россия потеряла от 189 500 до 223 тыс. человек, из которых до 43 тысяч – убитыми.

Газета пишет, что потребность в дополнительных войсках рискует оттолкнуть российскую общественность и еще больше дестабилизировать экономику страны, которая уже находится под давлением западных санкций, экспортного контроля и других карательных мер. Также напоминают, что частичная мобилизация прошлой осенью вызвала массовый отток мужчин призывного возраста за границу.

Еще в одном документе говорится, что для того, чтобы защитить Путина от негативной реакции и нивелировать общественное недовольство действиями Кремля, нынешние планы предусматривают привлечение региональных губернаторов к организации призывных кампаний, а также продолжение привлечения мужчин из российских тюрем.

Отдельно от цели завербовать 400 тыс. мужчин для участия в войне в этом году, в обновленной информации ЦРУ говорится о том, что чиновники Минобороны России “сообщили о поддержанном Путиным плане” завербовать более 415 тыс. контрактников в 2023 году.

В документе отмечается, что против плана выступили некоторые российские экономические чиновники, обеспокоенные потенциальным влиянием на гражданскую рабочую силу.

Из-за войны в Украине Россия столкнулась с крупнейшим за последние 20 лет дефицитом рабочей силы. Об этом говорится в анализах Центрального банка и Института экономической политики им. Гайдара.

Источник : The Washington Post

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