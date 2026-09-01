Ориентировочные потери живой силы российских оккупантов в августе составили 42 020 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в августе 2026 года

По данным Генштаба, за три месяца лета оккупанты потеряли 124 170 человек, в том числе:

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за июнь — 39 290 человек,

за июль — 42 860 человек,

за август — 42 020 человек.

В итоге, за три летних месяца 2026 года Силы обороны Украины поразили на 25,8% больше живой силы противника, чем за аналогичный период весны.

За прошедшие сутки, 31 августа, украинские военные ликвидировали еще по меньшей мере 1 440 российских оккупантов.

В начале августа президент Владимир Зеленский сообщил, что в июле подразделения ВСУ с помощью беспилотников поразили более 30 тыс. российских военных. Речь идет о погибших и раненых. Наибольшую результативность продемонстрировало спецподразделение Альфа СБУ.

Президент отметил, что ежемесячно российская армия теряет около 30 тыс. военных.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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