Больше, чем весной: Генштаб рассказал о потерях РФ за лето
Ориентировочные потери живой силы российских оккупантов в августе составили 42 020 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага в августе 2026 года
По данным Генштаба, за три месяца лета оккупанты потеряли 124 170 человек, в том числе:
- за июнь — 39 290 человек,
- за июль — 42 860 человек,
- за август — 42 020 человек.
В итоге, за три летних месяца 2026 года Силы обороны Украины поразили на 25,8% больше живой силы противника, чем за аналогичный период весны.
За прошедшие сутки, 31 августа, украинские военные ликвидировали еще по меньшей мере 1 440 российских оккупантов.
В начале августа президент Владимир Зеленский сообщил, что в июле подразделения ВСУ с помощью беспилотников поразили более 30 тыс. российских военных. Речь идет о погибших и раненых. Наибольшую результативность продемонстрировало спецподразделение Альфа СБУ.
Президент отметил, что ежемесячно российская армия теряет около 30 тыс. военных.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.