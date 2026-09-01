В украинском законодательстве предусмотрены особые правовые режимы, которые государство применяет при серьезных угрозах. Одно из них – чрезвычайное положение. Его введение дает государству дополнительные полномочия для преодоления опасной ситуации.

Что такое чрезвычайное положение, когда вводится чрезвычайное положение, кто принимает такое решение и какие ограничения оно предусматривает, читайте в материале Фактов ICTV.

Чрезвычайное положение: что это

В Украине есть закон О правовом режиме чрезвычайного положения №1550-III. В соответствии с законом чрезвычайное положение — это особый правовой режим, временно вводимый в Украине или в отдельных ее местностях, если возникла серьезная угроза безопасности людей или конституционному строю государства.

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Чрезвычайное положение вводят только тогда, когда угроза реальна, а устранить ее другими способами невозможно.

То есть сама по себе авария, стихийное бедствие или другое сложное событие еще не означает введение такого режима. Речь идет о ситуации, которая имеет столь серьезные последствия или риски, что обычных полномочий государственных органов недостаточно.

Чрезвычайное положение: когда вводят

Основания определяет статья 4 Закона №1550-III.

В законе также объясняется, при каких условиях вводится чрезвычайное положение. В частности, чрезвычайное положение вводится в случае особо тяжелых чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера. Это касается масштабных катастроф, стихийных бедствий, особенно крупных пожаров, пандемий и других событий, создающих угрозу жизни и здоровью большого количества людей.

Отдельным основанием являются массовые террористические акты, если они приводят к гибели людей или разрушению особо важных объектов жизнеобеспечения.

Закон также предусматривает введение чрезвычайного положения в таких ситуациях:

межнациональные или межконфессиональные конфликты, если они угрожают безопасности людей и нормальной работе органов власти;

блокирование или захват особо важных объектов или территорий;

массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием;

попытку захвата государственной власти или насильственное изменение конституционного строя;

массовое пересечение государственной границы с территории соседних государств;

необходимость восстановления конституционного правопорядка и работы органов гос власти.

Кто вводит чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение вводится указом президента Украины. Его должна утвердить Верховная Рада Украины в течение двух дней с момента обращения президента.

В указе должны быть указаны причины введения чрезвычайного положения, территория, на которой оно будет действовать, срок, конкретные меры и перечень временно ограничивающихся прав и свобод.

Введение чрезвычайного положения не означает, что все права граждан ограничиваются. Список конкретных ограничений также определяют в соответствующем указе.

На какой срок вводят чрезвычайное положение

Если режим распространяется на всю территорию Украины, то его вводят максимум на 30 суток.

Для отдельных областей или других мест максимальный срок составляет 60 суток.

При необходимости президент может продлить чрезвычайное положение, но каждое такое продление не может длиться более 30 дней. Решение о продлении также должно утвердить Верховная Рада.

Чрезвычайное положение: что предполагает

Здесь все зависит от конкретной ситуации и мер, указанных в указе президента.

Закон разрешает, в частности, устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать передвижение людей и транспортных средств, усиливать охрану общественного порядка и важных объектов.

Также предусмотрена возможность запрещать проведение массовых мероприятий и забастовок, проводить осмотр транспорта и вещей.

Возможно принудительное отчуждение или изъятие имущества физических и юридических лиц. Отдельно закон предусматривает дополнительные меры, применяемые в зависимости от характера угрозы.

Закон предусматривает возможность установления комендантского часа. В таком случае находиться на улицах и других общественных местах в определенное время без специальных пропусков или документов запрещается.

Также во время чрезвычайного положения могут проверять документы граждан, производить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов. В предусмотренных законом вариантах возможен осмотр служебных помещений и жилья.

В зависимости от причины чрезвычайного положения власти могут проводить эвакуацию людей с опасных территорий, вводить карантин и другие санитарные мероприятия.

Закон также разрешает устанавливать особый порядок распределения продуктов и товаров первой необходимости, изменять режим работы предприятий и переориентировать их на производство продукции, необходимой для преодоления чрезвычайной ситуации.

То есть чрезвычайное положение – это не один конкретный набор запретов. Меры выбирают в зависимости от того, какая именно угроза возникла и что нужно сделать для ее устранения.

Ограничивают ли права граждан во время действия чрезвычайного положения

При чрезвычайном положении допускается временное ограничение отдельных конституционных прав и свобод. Но такие ограничения должны быть связаны с конкретной угрозой, иметь определенный срок и быть указаны в указе о введении чрезвычайного положения.

Поэтому не стоит воспринимать этот режим как полную отмену всех прав граждан. Государство получает дополнительные инструменты реагирования на кризис, но порядок их применения определяется законом и указом президента.

Когда в Украине вводили чрезвычайное положение

В Украине чрезвычайное положение уже вводили. Это произошло в преддверии полномасштабного вторжения России.

23 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал Указ №63/2022 О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины. Документ предусматривал введение чрезвычайного положения с 00:00 24 февраля сроком 30 суток в 23 областях и Киеве.

Однако уже на следующий день, 24 февраля 2022, после начала полномасштабного вторжения России, в Украине ввели военное положение. Соответствующий Указ Президента №64/2022 вступил в силу с 05.30 24 февраля.

Действует ли сейчас в Украине чрезвычайное положение

По состоянию на 1 сентября 2026 года в Украине не действует общегосударственный режим чрезвычайного положения. В Украине действует военное положение, введенное из-за полномасштабной вооруженной агрессии России.

Это два разных правовых режима. Чрезвычайное положение регулирует закон №1550-III, а военное положение – отдельный закон Украины О правовом режиме военного положения.

Не стоит путать чрезвычайное положение с чрезвычайной ситуацией. Например, решение властей о режиме чрезвычайной ситуации в энергетике из-за масштабных повреждений инфраструктуры не означает введение чрезвычайного положения по закону №1550-III. Это разные юридические понятия и разные механизмы реагирования.

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