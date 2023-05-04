Удар БПЛА по Кремлю, вероятно, организовала сама Россия: ISW назвал признаки

Россия, вероятно, сама инсценировала атаку на Кремль, пытаясь усилить внутреннюю поддержку войны и создать условия для более широкой мобилизации общества.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, аналитики назвали несколько признаков того, что теракт был внутренне организован и целенаправленно инсценирован.

Во-первых, российские власти недавно приняли меры для усиления внутренней противовоздушной обороны, в том числе и в Москве, поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника смогли бы прорваться сквозь многочисленные слои ПВО и подорваться или быть сбитыми прямо над сердцем Кремля таким образом, чтобы получить эффектные кадры, которые можно было бы хорошо снять на камеру.

Геолокационные снимки, сделанные в январе 2023 года, показывают, что российские власти разместили системы ПВО Панцирь вблизи Москвы, чтобы создать круги противовоздушной обороны вокруг города. Удар, который не смогли обнаружить и уничтожить такими средствами противовоздушной обороны, нацеленный на такую важную цель, как Кремль, стал бы “значительным позором для России”.

Во-вторых, немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что атака была внутренне подготовлена таким образом, что ее политические последствия преобладали над конфузом. Кремль немедленно обвинил Украину в проведении террористической атаки, и российская официальная реакция быстро сплотилась вокруг этого обвинения.

— Если бы атака беспилотника не была внутренне инсценированной, она стала бы неожиданностью. Очень вероятно, что официальная реакция России изначально была бы гораздо более неорганизованной. Кремль, в частности, не смог сформировать своевременный и последовательный информационный ответ на другие военные унижения, произошедшие не по его вине, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ISW указывают, что Россия могла инсценировать атаку в непосредственной близости к празднику Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну как экзистенциальную для своей внутренней аудитории. Так, Кремль может использовать инцидент для оправдания отмены или дальнейшего ограничения празднования 9 мая, что, вероятно, усилит информационные усилия, направленные на то, чтобы представить войну против Украины как такую, которая непосредственно угрожает российскому празднованию уважаемых исторических событий.

Аналитики также добавили, что, возможно, Кремль планирует провести другие операции под чужими флагами и усилить дезинформацию накануне украинского контрнаступления, чтобы увеличить внутреннюю поддержку войны.

3 мая неизвестные летательные аппараты “атаковали” Кремль. Москва обвинила в этом Киев.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что официальный Киев не владеет информацией о так называемых ночных атаках на Кремль в Москве.

Источник : ISW

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