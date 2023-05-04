Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Нидерланды, где сегодня выступит с речью в Международном уголовном суде в Гааге.

Об этом сообщает местное издание NOS.

Президент Украины прибыл в аэропорт Схипхол около 10 вечера прошлой ночью на голландском правительственном самолете. Он летел из Финляндии.

Зеленский выступит сегодня в Гааге с речью — Нет мира без справедливости, а также посетит Международный уголовный суд в Гааге, который расследует преступления, совершенные российскими войсками в Украине.

Это первый визит Владимира Зеленского в Нидерланды в качестве главы украинского государства. Это также одна из его немногих поездок за пределы Украины с момента начала войны в Украине.

Ранее издание Bild сообщало, что на 13 мая запланирован визит Зеленского в Германию.

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