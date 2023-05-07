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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В РФ многие силы хотят его физически устранить: Буданов о Пригожине

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

В России многие хотят физически устранить главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, поэтому его политическое будущее связано с выживанием.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.

— Его политическое будущее напрямую связано с его физическим выживанием, потому что в РФ слишком много сил, которые хотят его устранить. Очевидно, он будет пытаться защищаться, потому что для него это даже не вопрос изгнания или тюрьмы — это вопрос жизни и смерти, — сказал Буданов.

Сравнивая вагнеровцев и регулярные российские войска Буданов сказал, что по его мнению, наемники повара Путина имеют значительно лучшую подготовку.

Однако он добавил, что вагнеровцы несут огромные потери, поскольку Пригожин использует своих боевиков для ведения политической кампании.

В конце апреля Пригожин пригрозил Кремлю вывести своих наемников из Бахмута в Донецкой области. В Институте изучения войны считают, что он опасается контратак украинских военных.

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Источник: Yahoo News

Война в Украине, Кирилл Буданов, ЧВК Вагнера, Россия
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