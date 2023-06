Военный переворот или борьба за власть? Что известно о конфликте между Пригожиным и Шойгу

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российские солдаты якобы нанесли удар по тыловым лагерям “вагнеровцев”. В результате этого погибло много наемников.

Пригожин призвал “наказать военное руководство РФ”, а ФСБ и других силовиков в Москве подняли по тревоге. Что происходит в России — читайте далее в материале.

Основатель ЧВК Вагнер заявил, что его наемников подло обманули и лишили возможности оккупации территорий.

Также Пригожин сказал, что “зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено”. Он пообещал наказать тех, кто ликвидировал его наемников.

Пригожин добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу специально прибыл в Ростов, чтобы провести операцию для уничтожения ЧВК Вагнер.

— Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов в темную, чтобы нас уничтожить. Нас 25 тыс. и мы идем разбираться, почему в стране происходит беззаконие. Это не военный переворот, это марш справедливости. Наши действия никак не мешают войскам, — сказал он.

В российском ведомстве заявили, что “информация об ударе по тыловым лагерям “вагнеровцев” является информационной провокацией и не соответствует действительности”.

Впоследствии стало известно, что диктатора Владимира Путина проинформировали об угрозах Пригожина о необходимости наказания военного руководства.

Российский Национальный антитеррористический комитет уже возбудил уголовное дело против Пригожина “за призывы к вооруженному мятежу”.

По данным росСМИ, с 21 июня Кремль закрыт для посетителей. В последние дни усилена охрана Госдумы, прекращены экскурсии, введены спецпропуска

Государственным медиа и Telegram-каналам запретили упоминать любые заявления Пригожина. СМИ получили “инструкцию” о том, что публиковать информацию можно только из официальных российских источников.

В ряде отделов полиции Ростовской области и в Москве объявлен план “Крепость”. Он предусматривает готовность к отражению внешнего нападения. Московские силовики уже приведены в повышенную готовность.

Российские Telegram-каналы сообщают, что граница “ДНР” и Ростовской области перекрыта, в самом же Ростове начали перекрывать улицы, в небо подняты вертолеты.

В ФСБ призвали наемников ЧВК Вагнер не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

— Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Политолог Валерий Клочок считает, что в России сейчас идет “банальная борьба за власть”.

Эксперт отметил, что в одном из своих интервью Пригожин говорил, что его личный состав был уничтожен на 170%.

— Это история об уничтожении одной группы, которая претендует на власть в России. Но не факт, что его уничтожат. То, какой сейчас будет реакция группы, поддерживающей Пригожина, может означать начало какого-то действительно военного переворота в России. Но это не гражданская война, — подчеркнул Валерий Клочок.

В то же время OSINT-аналитик InformNapalm Антон Павлушко сомневается в реальности противостояния в РФ.

— Пригожину продолжают контролируемо делать политическую карьеру в послевоенной России. Генштаб МО РФ вместе с ГРУ хорошо играют свою роль и не более того. Хочется бунта на России, но это спектакль для электората Жириновского и срачи ГРУ против ФСБ, — написал он.

Военный обозреватель Георгий Александров указывает на то, что видео последствий “обстрела ЧВК Вагнер” не выглядит достоверным.

— Нет явных воронок от попаданий. Нет очевидных фрагментов тел. Нет общего задымления. Очаги возгорания не похожи на остатки от попаданий ракет, — подчеркнул он.

Как отметил руководитель международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев, он еще в декабре 2022 года прогнозировал попытку Пригожина совершить переворот в России.

Last December, @juliaioffe asked me what I thought Prigozhin would do. I said he’d try a coup within six months. (Julia even asked me if I was okay to commit to a timeline on the record). Anyhoo.. ???? pic.twitter.com/jVhopF073y

— Christo Grozev (@christogrozev) June 23, 2023