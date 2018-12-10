Участники протестов желтых жилетов во Франции назвали 25 пунктов со своими требованиями к правительству.

Манифест с требованиями участников протестов во Франции опубликовал сайт Le Libre Penseur.

Теперь они поделены на четыре категории: политические, экономические, экологические и геополитические.

1. Запретить налоги, превышающие 25% состояния гражданина. Для этого участники хотят созвать всенародное собрание.

2. Повысить минимальную зарплату, пенсии и прожиточный минимум на 40%.

3. Создать новые рабочие места в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, строительства и правопорядка.

4. Приступить к строительству 5 млн единиц доступного жилья. Это обеспечит снижение аренды, ипотеки и создание рабочих мест. Строго наказывать мэрии и префектуры, которые оставляют бездомных на улице.

5. Разбить банковские монополии и уменьшить размеры банков. Запретить “спасать” банки за счет налогоплательщиков.

6. Аннулировать внутренний долг.

7. Переписать Конституцию в интересах полновластия народа. Узаконить общие референдумы по инициативе народа.

8. Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности и запретить занимать несколько выборных должностей.

9. Выйти из Евросоюза и ввести в оборот собственную валюту.

10. Вернуть 80 млрд евро, которые 40 крупнейших компаний задолжали государству.

11. Прекратить дальнейшую приватизацию и вернуть в собственность государству уже приватизированное имущество (аэропорты, железные дороги, автострады, парковки).

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12. Убрать с дорог радары и камеры. Они не могут предотвратить ДТП и являются завуалированным налогом.

13. Исключить идеологию из национальной системы образования и пересмотреть дискредитированные методики обучения.

14. Увеличить бюджет в четыре раза в сфере юстиции. Прописать максимальное разрешенное время ожидания для юридических процедур и упростить судебную систему. Сделать правосудие бесплатным и общедоступным.

15. Искоренить кумовство между СМИ и политиками и разбить медийные монополии. Запретить редакторскую пропаганду. Сделать СМИ общедоступными и гарантировать разнообразие мнений. Отменить субсидирование СМИ и налоговые поблажки журналистам.

16. Гарантировать гражданские свободы и прописать их в конституции.

17. Законодательно обязать производителей техники продлить срок годности минимум до 10 лет и иметь в наличии запчасти.

18. Немедленно запретить производство и обращение пластиковой тары и упаковки, засоряющей окружающую среду.

19. Ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения.

20. Запретить ГМО и пестициды.

21. Провести индустриализацию с целью отказа от импорта как причиняющего вред экологии.

22. Выйти из НАТО и запретить использование французских войск в агрессивных войнах.

23. Прекратить политику грабежа, военное и политическое вмешательство в Африке. Отдать деньги и собственность диктаторов народу Африки. Немедленно вернуть домой французские войска.

24. Прекратить поток иммигрантов.

25. Исключительное уважение к международному праву и подписанным соглашениям.

Напомним, что массовые протесты во Франции начались 17 ноября из-за недовольства французов повышением цен на топливо. Стоимость топлива выросла на 15%, а на популярный дизель – на четверть. Литр стоил евро семьдесят, то есть, 53 грн.

4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил мораторий на повышение акцизов на топливо, но протесты это не остановило.

8 декабря в Париже начался массовый разгон протестующих.

Фото: LP/Yann Foreix.