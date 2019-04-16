Для восстановления Собора Парижской Богоматери после пожара понадобятся десятки лет.

Главный архитектор Кельнского собора Петер Фюссен заявил, что восстановление сгоревшей части Собора Парижской Богоматери могут уйти десятилетия.

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– Вероятно понадобятся годы или даже десятилетия, пока последние разрушения, которые причинил этот жуткий пожар, не будут полностью восстановлены, – сказал он.

Напомним, пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Он начался вечером 15 апреля и продолжалась более 12 часов.

Деньги на восстановление святыни выделили столичный регион Иль-де-Франс – €10 млн.

Семья французских миллиардеров Пино, который владеет знаменитым аукционным домом Christie’s и брендами модной одежды Gucci и Yves Saint Laurent готова дать €100 млн.

Наибольшую пока дает семья Арно – €200 млн.