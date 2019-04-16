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На восстановление Собора Парижской Богоматери могут уйти десятилетия

Для восстановления Собора Парижской Богоматери после пожара понадобятся десятки лет.

На восстановление Собора Парижской Богоматери могут уйти десятилетия

Главный архитектор Кельнского собора Петер Фюссен заявил, что восстановление сгоревшей части Собора Парижской Богоматери могут уйти десятилетия.

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– Вероятно понадобятся годы или даже десятилетия, пока последние разрушения, которые причинил этот жуткий пожар, не будут полностью восстановлены, – сказал он.

Напомним, пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Он начался вечером 15 апреля и продолжалась более 12 часов.

Деньги на восстановление святыни  выделили столичный регион Иль-де-Франс – €10 млн.

Семья французских миллиардеров Пино, который владеет знаменитым аукционным домом Christie’s и брендами модной одежды Gucci и Yves Saint Laurent готова дать €100 млн.

Наибольшую пока дает семья Арно – €200 млн.

Источник: AP

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