Для восстановления Собора Парижской Богоматери после пожара понадобятся десятки лет.
Главный архитектор Кельнского собора Петер Фюссен заявил, что восстановление сгоревшей части Собора Парижской Богоматери могут уйти десятилетия.
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– Вероятно понадобятся годы или даже десятилетия, пока последние разрушения, которые причинил этот жуткий пожар, не будут полностью восстановлены, – сказал он.
Напомним, пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Он начался вечером 15 апреля и продолжалась более 12 часов.
Деньги на восстановление святыни выделили столичный регион Иль-де-Франс – €10 млн.
Семья французских миллиардеров Пино, который владеет знаменитым аукционным домом Christie’s и брендами модной одежды Gucci и Yves Saint Laurent готова дать €100 млн.
Наибольшую пока дает семья Арно – €200 млн.