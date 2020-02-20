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Умер программист Ларри Теслер, который изобрел комбинацию Ctrl+c, Ctrl+v

Программист Ларри Теслер умер 17 февраля. Ему было 74 года. Причина смерти программиста не сообщается.

Теслер был известен как создатель комбинации клавиш вырезать, копировать, вставить – Ctrl+х, Ctrl+c, Ctrl+v.

Теслер родился в Нью-Йорке в 1945 году. Он получил высшее образование в Стэнфордском университете. Он специализировался на проектировании пользовательского интерфейса.

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Он начал работать в Xerox PARC в 1973 году. Там он вместе с Тимом Моттом создал самый известный набор команд.

В 1980 году начал карьеру в Apple и проработал там 17 лет. Теслер занимал разные должности, в частности, главного научного сотрудника — на ней также работал Стив Возняк.

Теслер участвовал в создании Macintosh, Lisa, Newton и был автором 16 патентов.

В 1997 году ушел из Apple и стал сооснователем компании Stagecast Software. Также он работал в Amazon, Yahoo, 23andMe, а с 2009 года занимался консалтингом.

Напомним, 16 февраля умерла звезда сериала Секс в большом городе Линн Коэн.

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