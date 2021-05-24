Из-за незаконного задержания оппозиционного блогера и основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Европейский союз рассматривает возможность полного запрета любого транспортного сообщения с Беларусью.

Вопрос о возможности введения санкций против Беларуси лидеры ЕС вероятно рассмотрят сегодня вечером 24 мая, сообщают источники Bloomberg.

Также возможныt санкции могут предусматривать запрет самолетам национальной авиакомпании Беларуси Белавиа приземляться в аэропортах стран ЕС и блокировкe наземного транзита в ЕС из Беларуси.

В тоже время источники Financial Times отмечают, что лидеры ЕС рассмотрят возможность объявления воздушного пространства Беларуси опасным, а также поговорят о продлении санкций против белорусских чиновников.

Авиакомпании избегают территории Беларуси

После незаконного задержания Романа Протасевича в Минске международные авиакомпании начали массово менять маршруты, чтобы избежать пространства над территорией Беларуси.

К таким действиям уже обратились AirBaltic и Wizz Air, а польским LOT Polish Airlines правительство хочет запретить полеты на государственном уровне.