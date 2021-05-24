Авіалінії різних країн уникають території Білорусі після захоплення літака

Після посадки літака Ryanair у Мінську та затримання журналіста Романа Протасевича міжнародні авіалінії масово облітають територію Білорусі, щоб не потрапляти в її повітряний простір.

Так, у Польщі уряд хоче заборонити польоти над Білоруссю та рекомендує зробити це всім європейським країнам.

Очікується, що рішення про заборону польотів для LOT Polish Airlines у повітряному просторі Білорусі оголосять у найближчі кілька днів.

Рейси латвійської авіакомпанії AirBaltic сьогодні також полетіли іншим маршрутом. Так, рейс що прямував з Риги до Одеси рушив через територію Литви та Польщі, а літак із Риги до Тбілісі облетів через російську територію.

Угорська компанія Wizz Air сьогодні перенаправила літак сполученням Київ – Таллінн. Він мав летіти через повітряний простір Білорусі, але змушений був прямувати кружним шляхом.

Наразі небо над Білоруссю досить пусте, наразі на радарах FlightRadar видно, що через територію країни літають переважно літаки РФ, а також австрійські та німецькі авіалінії.

Затримання Романа Протасевича

23 травня, коли засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич перебував на борту літака Ryanair, раптово надійшов сигнал про замінування літака.

Авіалайнер здійснив вимушену посадку у Мінську, де журналіста та його супутницю затримали.

Світлана Тихановська назвала це операцією спец-служб, а міжнародна спільнота – відвертим наступом на свободу слова.